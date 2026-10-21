Panipat News: निरंकारी समागम में एक हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, 100 मचानों से होगी निगरानी

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-700 एकड़ में फैले मैदान पर जीआरपी की घोड़ा पुलिस व एक लाख स्वयंसेवक रहेंगे तैनात-श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी विशेष ई-बसेंजगमहेंद्र सरोहापानीपत। भोड़वाल माजरी स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर 23 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले 79वें अंतरराष्ट्रीय निरंकारी संत समागम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देश-विदेश से सात से आठ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए करीब एक हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।करीब 700 एकड़ में फैले समागम स्थल पर सुरक्षा के लिए लगभग 100 ऊंची मचान (वॉच टावर) बनाई गई हैं। यहां से पुलिसकर्मी दूरबीन और कैमरों की मदद से पूरे परिसर पर नजर रखेंगे।पानीपत-सोनीपत पुलिस के साथ जीआरपी भी संभालेगी मोर्चासुरक्षा व्यवस्था में पानीपत और सोनीपत पुलिस संयुक्त रूप से काम करेंगी। समागम स्थल के नजदीक भोड़वाल माजरी रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवान तैनात रहेंगे। भीड़ नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी की घोड़ा पुलिस भी मोर्चा संभालेगी। स्टेशन पर डीएसपी रैंक के अधिकारी की तैनाती की जाएगी।एक लाख सेवादार संभालेंगे व्यवस्थाएंसंत निरंकारी मिशन के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि आध्यात्मिक स्थल को चार बराबर भागों में बांटकर भोजन, आवास और यातायात की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पिछले एक महीने से हजारों श्रद्धालु सेवा कार्यों में जुटे हैं। समागम के दौरान मिशन के करीब एक लाख स्वयंसेवक भी पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्थाएं संभालेंगे।श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी विशेष ई-बसेंश्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए हरियाणा रोडवेज पानीपत डिपो से भोड़वाल माजरी तक विशेष बसें चलाएगा। डिपो महाप्रबंधक विक्रम कांबोज ने बताया कि शुरुआती चरण में पांच ई-बसें चलाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं की संख्या और मांग के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।