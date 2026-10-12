जिस घर में माता-पिता का सम्मान, वह होता है स्वर्ग समान : डॉ. अर्चिका दीदी

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डॉ. अर्चिका दीदी ने कहा कि वर्तमान में युवा और बुजुर्ग पीढ़ी के बीच जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण युवा पीढ़ी वरिष्ठ जनों को वह सम्मान नहीं दे पा रही है, जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता का सम्मान करना बच्चों का प्राथमिक कर्तव्य है, यह उन पर कोई अहसान नहीं है। युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाकर ही इस गैप को मिटाया जा सकता है और एक शांत, सुखी व भाग्यशाली समाज का निर्माण किया जा सकता है।समारोह में पानीपत शहर के प्रमुख वरिष्ठ व विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर, हार-पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 250 भक्तों ने स्वास्थ्य जांच कराई तथा जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां व चश्मे बांटे गए। इस दौरान विजय लक्ष्मी पालीवाल, शहरी विधायक प्रमोद विज, अंजू भाटिया और डॉ. पुष्पा आहूजा ने लोगों को भारतीय संस्कारों का महत्व बताया।मंडल अधिकारियों ने भव्य फूलमाला से डॉ. अर्चिका दीदी का नागरिक अभिनंदन किया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, विभु पालीवाल, वेद प्रकाश छाबड़ा, पुरुषोत्तम शर्मा, राम नारायण रावल, डॉ. जगजीत आहूजा, गिरीश अरोड़ा, राजू शर्मा, रमेश आर्य, गणेश ठाकुर, विनोद पांचाल और डी.एन. खूंगर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया। ब्यूरो