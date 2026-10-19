Panipat News: घर का ताला तोड़कर चोरी के दो आरोपी पकड़े, गहने और 70 हजार रुपये बरामद

माई सिटी रिपोर्टरपानीपतद्ध पुलिस की एवीटी सेल टीम ने घर का ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिरों को रविवार को गिरफ्तार किया है। इनमें सुनील कुमार वासी भठगांव सोनीपत, हाल निवासी सिकंदरपुर पानीपत और टिंकू निवासी मोहाना जिला सोनीपत हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। दोनों को छह दिन के रिमांड पर लिया है।एवीटी सेल के प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि समालखा थाना के अंतर्गत ढिंडार गांव में चोरी की थी। समालखा थाना पुलिस ने सोनू की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। सोनू ने बताया था कि वह एक कंपनी में काम करता है। वह 23 सितंबर ड्यूटी से घर लौटा तो उसने देखा कि मुख्य ताला टूटा हुआ था। अंदर रखी अलमारी और संदूक के ताले भी खुले मिले। उसने सामान की जांच की तो लॉकर से सोने की अंगूठी, गले का ओम, कानों की बाली, एक चेन, चांदी के 21 गहने और 70 हजार रुपये की नकदी गायब मिली।