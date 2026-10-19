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Panipat News: समाधान शिविर में दर्ज 15 शिकायत, एडीसी ने लिया संज्ञान

Mon, 19 Oct 2026 09:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 09:01 PM IST
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15 complaints
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जिला सचिवालय सभागार में सोमवार को जनता समाधान शिविर लगाया गया। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़ी 15 शिकायतें दर्ज की गईं।
एडीसी अंकित चौकसे और पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने अधिकारियों के साथ नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागाध्यक्षों को त्वरित व पारदर्शी समाधान के कड़े निर्देश दिए।
एडीसी अंकित चौकसे ने कहा कि समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को राहत पहुंचाना और सरकारी व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास मजबूत करना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि जन शिकायतों का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लें और बिना किसी अनावश्यक देरी के नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।एसपी मेधा भूषण ने पुलिस मे से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच व समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया।
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उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ जनसुनवाई करते हुए कानून के दायरे में न्याय दिलाना होगा। इस मौके पर एसडीएम मनदीप कुमार, सीईओ जिला परिषद डॉ. किरण, नगराधीश टीनू पोसवाल और डीडीपीओ राजेश शर्मा, डीआरओ कलब लाकड़ा, डीएचओ संदीप और जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन करण बहल मौजूद रहे।
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