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पानीपत। आईबी पीजी कॉलेज के कौशल विकास केंद्र द्वाराआयोजित रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। हिंदुजा फाउंडेशन, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन और इंडसइंड निप्पॉन फ्यूचर रेडी स्किल इनिशिएटिव के सहयोग से चले इस कार्यक्रम में बीए, बीकॉम और बीसीए के 80 विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को संवाद कौशल, डिजिटल दक्षता, नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक दृष्टिकोण के गुर सिखाए गए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रद्धा ने ब्यूटी एंड वेलनेस तथा भावना ने नेल आर्ट का प्रशिक्षण दिया।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में शैक्षणिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल भी बेहद जरूरी हैं। उप-प्राचार्य डॉ. किरण मदान ने डिजिटल दक्षता को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर संयोजक अजयपाल सिंह और समन्वयक शालू मौजूद रही।