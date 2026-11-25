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पानीपत। आईबी पीजी महाविद्यालय में आठ दिवसीय एनईपी ओरिएंटेशन कार्यक्रम का वीरवार को दूसरा दिन रहा। यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूजीसी-मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के सहयोग से चल रमा है। दूसरे दिन शिक्षकों को शैक्षणिक नेतृत्व, सुशासन और प्रबंधन की बारीकियां सिखाई गईं।पहले सत्र में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की निदेशक डॉ. नम्रता ने कहा कि उच्च शिक्षा में नेतृत्व का अर्थ केवल पद पाना नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने के अवसर देना है। एक कुशल नेता बिना दबाव बनाए लोगों को प्रेरित करता है। दूसरे सत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रो. आनंद वर्द्धन शर्मा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुशासन और प्रभावी प्रबंधन बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत पारदर्शी प्रशासन, नवाचार, अनुसंधान और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने निदेशक प्रीति जैन का आभार जताते हुए कहा कि कॉलेज प्रशिक्षण और शोध को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. हिमांशी ने बताया कि इस प्रशिक्षण में देशभर के 65 शिक्षक भाग ले रहे हैं।