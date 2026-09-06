Panipat News: 59वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज, 23 जिलों के 600 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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पानीपत। 59वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का शनिवार को आर्य पीजी कॉलेज के मैदान में आगाज हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 23 जिलों से करीब 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन बैडमिंटन और फुटबॉल में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के विभिन्न मुकाबले हुए। प्रतियोगिता तीन दिन तक चलेगी, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।आर्य पीजी कॉलेज के मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य जगदीश गुप्ता और खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल सरोहा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। खेलों के माध्यम से वे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं और वे अपनी प्रतिभा को निखारकर आगे बढ़ रहे हैं।मुख्य कार्यक्रम से पहले खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद आर्य कॉलेज के मैदान में लड़कियों के अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के बैडमिंटन मुकाबलों का शुभारंभ किया गया। वहीं, लड़कियों की फुटबॉल प्रतियोगिता के मुकाबले जीएसएसएस सिवाह और डीएवी पुलिस लाइन में शुरू हुए। सिवाह स्थित स्कूल में प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य सुरेंद्र कादियान ने किया।लड़कों के बैडमिंटन वर्ग की स्पर्धाएं विक्रम बैडमिंटन अकादमी में शुरू हुईं। इनका विधिवत शुभारंभ एईओ रविंद्र अंतिल और जगबीर जागलान ने किया। विक्रम बैडमिंटन अकादमी की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने आए करीब 600 खिलाड़ियों के लिए तीन दिनों तक सुबह, दोपहर और शाम के भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है।कोच तिलक ने प्रतियोगिता के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. राजेश टूरण, डीपीई राकेश कादियान, सुरेश कादियान, प्रदीप कादियान, धर्मवीर पटवारी और रविंद्र पाल मौजूद रहे।