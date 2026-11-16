Panipat News: मंडियों में 3.07 लाख टन आवक, खरीद के अंतिम दिन 2.53 करोड़ बकाया

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1509 किस्म की आवक 1,64,636 मीट्रिक टन रही। इसमें 1,62,360 मीट्रिक की खरीद की है। सरबती किस्म की कुल आवक और खरीद दोनों 19.5 मीट्रिक टन दर्ज की गई हैं। मुच्छल किस्म की आवक 37,381.5 मीट्रिक टन रही। यहां खरीद 34,903.5 मीट्रिक टन रही है। सरकारी एजेंसियों (हेफेड और एचडब्ल्यूसी) ने 17,172.7 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इसमें से अब तक 14,619.5 मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है। मंडियों में अभी भी 2,553.2 मीट्रिक टन धान का उठान होना बाकी है।कुल उठान की दर 85.13 प्रतिशत दर्ज की गई है।दोनों सरकारी एजेंसी हैफेड और एचडब्ल्यूसी ने 35.69 करोड़ रुपये के देय भुगतान में से किसानों के खातों में 33.15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अभी भी 2 करोड़ 53 लाख 62 हजार रुपये की बकाया राशि है। किसानों ने मांग की है कि सरकारी खरीद के अंतिम दिन के साथ ही इस शेष बकाया भुगतान को भी तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। सिवाह गांव के सुरेश कुमार ने बताया कि फसल मंडी में बेचने के बाद सरकारी खरीद के अंतिम दिन तक भी भुगतान के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके अलावा धान का उठान समय पर न होने से खुले में पड़ी फसल के खराब होने का डर सताता रहता है।उझा गांव के रमेश सिंह ने बताया कि पीआर धान की खरीद तो बंद हो गई है। खरीद बंद होने के साथ-साथ मंडियों में पड़े पुराने धान का तुरंत उठान सुनिश्चित करना चाहिए। किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द उनके खातों में दिया जा सकें।वर्जनधान की सरकारी खरीद के बाद अब उठान तेज किया जा रहा है। एजेंसियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बाकी किस्मों की खरीद सामान्य रूप से चल रही है।डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, उपायुक्त।