Panipat News: पानीपत की 21 शिक्षिकाएं टॉर्च बेयरर ऑफ एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित

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पानीपत। इनर व्हील क्लब पानीपत मिडटाउन की ओर से शिक्षक दिवस पर मिलेनियम विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और समर्पण के लिए शहर की 21 शिक्षिकाओं को टॉर्च बेयरर ऑफ एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षिकाओं को स्मृति-चिह्न और क्लब, मिलेनियम विद्यालय व इनर व्हील जिला 308 की ओर से प्रशस्ति-पत्र दिए गए। क्लब अध्यक्ष ज्योत्सना गर्ग ने कहा कि शिक्षक समाज के वास्तविक निर्माता हैं और विद्यार्थियों के चरित्र व जीवन-दृष्टि का निर्माण करते हैं। डॉ. कंचन सागर और डॉ. अनु कालरा ने कहा कि ऐसे सम्मान शिक्षकों के समर्पण को पहचान देने के साथ उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यालय की निदेशक-प्रधानाचार्या अमिता कोचर ने भी शिक्षकों की भूमिका पर विचार रखे। आयोजन में शिक्षिका जीवन ज्योति का विशेष योगदान रहा। क्लब संपादिका डॉ. दीप्ति जैन ने कहा कि यह सम्मान शिक्षिकाओं के निस्वार्थ सेवा-भाव को नमन है।