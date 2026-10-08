Panipat News: महोत्सव में 20 हजार लोग भरेंगे नशामुक्ति संकल्प पत्र

विज्ञापन

आयोजकों की योजना इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की है। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय चेयरमैन विजय जैन और संयोजक अशोक आर्य ने बताया कि समारोह से पहले गांधी मंडी से कार्यक्रम स्थल तक शोभायात्रा निकाली जाएगी।इसमें सामाजिक व नैतिक मूल्यों के साथ नशामुक्त जीवन का संदेश दिया जाएगा। आयोजन में मंत्री कृष्ण लाल पंवार, अरविंद शर्मा, महीपाल ढांडा, विधायक प्रमोद विज, राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया सहित कई नेता और जैन समाज के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संवाद