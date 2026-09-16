अकाली दल से गठबंधन कर काले कानून वापस क्यों लाना चाहती है भाजपा : चीमा

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उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरे राज्यों तथा सीमा से लगातार नशा आ रहा है। केंद्र को इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने भाजपा पर पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को देने की मंशा रखने का भी आरोप लगाया। चीमा ने मांग की कि यात्रा शुरू करने से पहले भाजपा नशा तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई करे, सीमाएं सुरक्षित करे और पंजाब के अधिकारों पर अपना रुख स्पष्ट करे।नशे के मुद्दे पर भाजपा को घेरा :चीमा ने आरोप लगाया कि अकाली-भाजपा सरकार के समय पंजाब में नशे की समस्या बढ़ी थी। पाकिस्तान सीमा से लगी 55 किलोमीटर की सीमा पर नशा तस्करी रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसके बावजूद भाजपा नशे के मुद्दे पर पंजाब को निशाना बना रही है। भाजपा शासित गुजरात और राजस्थान में नशे की बड़ी खेप बरामद हो रही है। केंद्र को सबसे पहले भाजपा शासित राज्यों में नशा तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::