Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Stray dog menace in Panchkula 10 year old boy bitten on head

पंचकूला में आवारा कुत्ते का आतंक: 10 साल के बच्चे को सिर पर काटा, परिजनों के साथ फूल बेचने आया था

Sat, 07 Nov 2026 02:21 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Sat, 07 Nov 2026 02:21 PM IST
सार

एचएमटी कॉलोनी बरवाला निवासी बच्चे के परिजन सेक्टर-11 में फूल बेचने के लिए आए थे। बच्चा उनके पास ही खेल रहा था। अचानक वहां एक आवारा कुत्ता पहुंचा और बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसके सिर पर बुरी तरह काटकर जख्मी कर दिया।

विज्ञापन
Stray dog menace in Panchkula 10 year old boy bitten on head
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंचकूला में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सेक्टर-11 में एक आवारा कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर उसके सिर को बुरी तरह नोच डाला। कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत बच्चे को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। 
विज्ञापन


मिली जानकारी के अनुसार, एचएमटी कॉलोनी बरवाला निवासी बच्चे के परिजन सेक्टर-11 में फूल बेचने के लिए आए थे। बच्चा उनके पास ही खेल रहा था। अचानक वहां एक आवारा कुत्ता पहुंचा और बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसके सिर पर बुरी तरह काटकर जख्मी कर दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर माता-पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे कुत्ते से बचाया। इसके बाद बिना देरी किए बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed