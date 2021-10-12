Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   39 new polling stations set up in Punjab; total reaches 25,371

Panchkula News: पंजाब में 39 नए मतदान केंद्र बने, संख्या हुई 25371

Sun, 08 Nov 2026 01:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
39 new polling stations set up in Punjab; total reaches 25,371
चंडीगढ़। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए 39 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इससे राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 25332 से बढ़कर 25371 हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत यह प्रक्रिया पूरी हुई है।
विज्ञापन

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर-2026) के दौरान मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया गया। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने यह जानकारी दी। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहुंच आसान बनाना और सुविधाओं में सुधार करना है। नए केंद्रों का गठन मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक पहुंच के आधार पर हुआ। संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण किया और राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed