Panchkula News: सेक्टर-16 मंदिर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई हनुमान जयंती

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सुंदरकांड पाठ, भजन-कीर्तन और विशेष पूजा-अर्चना से भक्तिमय हुआ माहौलसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-16 स्थित मंदिर में हनुमान जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान के चरणों में शीश नवाया और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ पाठ का श्रवण किया। भजन-कीर्तन और सुंदरकांड की मधुर गूंज से मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित कर विशेष पूजा-अर्चना भी की गई। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं को समोसे और जलेबी का प्रसाद वितरित किया गया। सभी ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक आयोजन में सहभागिता निभाई।धार्मिक आयोजन समाज में एकता का संदेश देते हैं : चंद्र हर्ष गोयलमुख्य संरक्षक चंद्र हर्ष गोयल ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारे, एकता और धार्मिक आस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। त्योहारों को मिल-जुलकर मनाने से समाज में सकारात्मकता और आपसी सद्भाव का संदेश जाता है। ऐसे आयोजनों से लोगों को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है।