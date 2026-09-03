Panchkula News: सफाई कर्मचारियों ने फूंका मंत्री का पुतला

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संवाद न्यूज एजेंसीकालका। मांगों को लेकर 27 दिन से हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।कालका प्रधान लाखन और पिंजौर प्रधान सुनील ने बताया कि कर्मचारियों ने हड़ताल को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। सरकार और कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला।22 अगस्त की वार्ता भी रही बेनतीजाकर्मचारी नेताओं के अनुसार, 22 अगस्त को कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। इसके बाद कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष बढ़ गया। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा सदन में कर्मचारियों की मांगों को लेकर मंत्री की ओर से दिए गए बयानों पर भी कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना है कि बातचीत में सरकार उनकी कई मांगों पर सहमति की बात करती है, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मुख्य मांग पर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।