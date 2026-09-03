Panchkula News: कौशल पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग, एक्सईएन को सौंपा मांगपत्र
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:45 AM IST
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पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की बैठक में उठा मुद्दा, नियमित होने तक समान काम के लिए समान वेतन और सुरक्षा गारंटी की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की बैठक सब डिवीजन पिंजौर परिसर में राज्य उपप्रधान सतीश कुमार शर्मा रत्तेवाली की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा के बाद यूनियन पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचे एसडीओ के माध्यम से एक्सईएन को मांगपत्र सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से कौशल पर लगे कर्मचारियों को सुरक्षा गारंटी पत्र जारी कर नियमित करने की मांग की। साथ ही नियमित होने तक समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग उठाई।
उपप्रधान सतीश कुमार शर्मा और पिंजौर प्रधान रणवीर सिंह ने बताया कि बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने कहा कि यूनियन जल्द ही एक्सईएन जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के समक्ष कर्मचारियों की मांगें रखकर समाधान का प्रयास करेगी।
बैठक में कालका प्रधान रंगम, मोरनी से दीपराम शर्मा, रायपुररानी से संजीव कुमार, पिंजौर से रणवीर, शैलेंद्र कुमार, जसबीर सिंह, नीतीश कुमार, कश्मीरा लाल, चेयरमैन रोशन लाल, सुरेश कुमार, जसपाल और गुरमेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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पिंजौर। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की बैठक सब डिवीजन पिंजौर परिसर में राज्य उपप्रधान सतीश कुमार शर्मा रत्तेवाली की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा के बाद यूनियन पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचे एसडीओ के माध्यम से एक्सईएन को मांगपत्र सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से कौशल पर लगे कर्मचारियों को सुरक्षा गारंटी पत्र जारी कर नियमित करने की मांग की। साथ ही नियमित होने तक समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग उठाई।
उपप्रधान सतीश कुमार शर्मा और पिंजौर प्रधान रणवीर सिंह ने बताया कि बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने कहा कि यूनियन जल्द ही एक्सईएन जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के समक्ष कर्मचारियों की मांगें रखकर समाधान का प्रयास करेगी।
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बैठक में कालका प्रधान रंगम, मोरनी से दीपराम शर्मा, रायपुररानी से संजीव कुमार, पिंजौर से रणवीर, शैलेंद्र कुमार, जसबीर सिंह, नीतीश कुमार, कश्मीरा लाल, चेयरमैन रोशन लाल, सुरेश कुमार, जसपाल और गुरमेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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