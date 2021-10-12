Panchkula News: पांच दिन से सेक्टर-5 बस स्टैंड से बटाला और लुधियाना की बसें बंद

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-5 बस स्टैंड से बटाला और लुधियाना जाने वाली बस सेवा करीब पांच दिन से बंद है। इससे इन रूटों के साथ लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों ने परिवहन विभाग से दोनों रूटों की बस सेवा जल्द बहाल करने की मांग की है।यात्रियों के अनुसार पहले सेक्टर-5 बस स्टैंड से बटाला और लुधियाना के लिए बसें उपलब्ध रहती थीं। इससे पंजाब के अन्य शहरों तक जाने वाले लोगों को सीधी परिवहन सुविधा मिलती थी। अब सेवा बंद होने से यात्रियों को दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। कई यात्रियों को पहले चंडीगढ़ या किसी अन्य बस स्टैंड तक जाना पड़ता है और वहां से आगे की बस पकड़नी पड़ती है। इससे उनका समय और किराया दोनों बढ़ रहा है।इस रूट पर कई लोग काम, कारोबार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए नियमित रूप से बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। यात्रियों का कहना है कि पांच दिन से सेवा बंद होने के कारण उन्हें रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है।यात्रियों ने परिवहन विभाग से मांग की है कि सेक्टर-5 बस स्टैंड से बटाला और लुधियाना के लिए बस सेवा जल्द बहाल की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।