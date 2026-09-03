Panchkula News: 4 सितंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:42 AM IST
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पंचकूला। महामाई मनसा देवी चैरिटेबल भंडारा कमेटी की ओर से 4 सितंबर को पटियाला वाला मंदिर, मनसा देवी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कमेटी पदाधिकारी अमित जैन ने बताया कि शाम 8 बजे भंडारा प्रसाद शुरू होगा। रात 9 बजे भजन संध्या में दिल्ली वाले सुप्रसिद्ध गायक अंकित बात्रा श्रीकृष्ण-राधा के भजनों की प्रस्तुति देंगे। ईशु महादेव, दिल्ली वाले, की मनमोहक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। रात 12:15 बजे भगवान श्रीकृष्ण की आरती होगी। कमेटी ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर जन्मोत्सव में शामिल होने की अपील की है। संवाद
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