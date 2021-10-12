Panchkula News: सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशु बढ़ा रहे हादसों का खतरा

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संवाद न्यूज एजेंसीबरवाला। क्षेत्र की सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशु वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हादसों का कारण बन रहे हैं। बरवाला सब्जी मंडी, बस स्टैंड, बाईपास और पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलौली, नगल, अलीपुर व मटावाला समेत कई जगह पशु झुंड में घूमते दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि अचानक वाहनों के सामने आने से कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें लोगों की जान जाने के साथ कई घायल भी हुए हैं।कस्बावासी वकील सिंह, कुलदीप सिंह, कुलविंदर सिंह, राजपाल, संजीव कुमार और क्षेत्रवासी गुरनाम सिंह, गुरजेंट सिंह, श्रीपाल आदि ने बताया कि रात के समय समस्या और गंभीर हो जाती है। सड़कों के बीच खड़े पशु अंधेरे में दिखाई नहीं देते। इनके गले में रिफ्लेक्टर पट्टी भी नहीं होती, जिससे वाहन चालकों को समय रहते इनका पता नहीं चल पाता।बाजार और गलियों में लोगों पर हमले का भी खतरालोगों के अनुसार लावारिस पशु बाजारों और गांवों की गलियों में घूमने के साथ कई बार लोगों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर देते हैं। उनका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आश्वासन के बावजूद धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।किसान वीरेंद्र सिंह, रामकुमार, अमरीक सिंह और नरेंद्र काका ने बताया कि लावारिस पशु खेतों में घुसकर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान नरेंद्र सिंह नया गांव ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन को समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए, ताकि लोगों को इससे निजात मिल सके।