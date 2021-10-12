Panchkula News: मोबाइल हैक कर खाते से 4.86 लाख रुपये उड़ाए

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-20 निवासी युवती का मोबाइल फोन हैक कर साइबर ठगों ने उसके खाते से 4 लाख 86 हजार 442 रुपये निकाल लिए। आरोपियों ने 27 अगस्त की शाम युवती को एक लिंक भेजा था। लिंक पर क्लिक करने के बाद उसका मोबाइल हैक हो गया और ठगों ने फोन का इस्तेमाल कर अलग-अलग फर्जी लेनदेन किए।कुछ समय बाद खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने पर युवती ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस मोबाइल फोन, बैंक लेनदेन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान के लिए तकनीकी जांच भी की जा रही है।