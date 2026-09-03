फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Sanitation workers stage a protest at the municipal corporation office gate in Panchkula.

पंचकूला में निगम कार्यालय के गेट पर सफाई कर्मियों का धरना

Thu, 03 Sep 2026 11:02 AM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:02 AM IST
Sanitation workers stage a protest at the municipal corporation office gate in Panchkula.
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल करीब एक महीने से जारी है। वीरवार सुबह बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी सेक्टर-14 स्थित नगर निगम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया।  सफाई कर्मचारियों ने सुबह करीब 10 बजे से नगर निगम कार्यालय के गेट के बाहर बैठकर अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय में किसी भी कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दिया। इसके चलते निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों का धरना जारी रहा।  सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इसी के चलते कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखते हुए वीरवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया।  करीब एक महीने से चल रही हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

विकास भवन स्थित जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटर में हुआ सीएम के संबोधन का सजीव प्रसारण; VIDEO

Live broadcast of the CM's address held at the Janpad Panchayat Resource Centre in Vikas Bhawan
Varanasi
03 Sep 2026

युवा संसद में गूंजे लोकतंत्र के स्वर, 39 जीटीसी की टीम रही अव्वल; VIDEO

Voices of democracy resonate in Youth Parliament; 39 GTC team emerges winner
Chandauli
03 Sep 2026

सीता कुंड मंदिर के पास मोड़ पर गिरा पेड़ बना परेशानी का सबब, VIDEO

Tree fallen at the bend near Sita Kund Temple causes trouble
Mirzapur
03 Sep 2026

वाराणसी पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार;video

Varanasi Police arrested three members of an interstate gang of thieves
Varanasi
03 Sep 2026

VIDEO: अग्रवाल समाज की बैठक में दरोगा ने कहे ऐसे शब्द, भड़क उठे लोग: थाने में कर दिया हंगामा

Uproar in Agra against sub-inspector for speaking out against the Agarwal community
Agra
03 Sep 2026
विज्ञापन

महाराष्ट्र की प्रेरणा और तमिलनाडु की राजेश्वरी ने किया दमखम का प्रदर्शन; VIDEO

Maharashtra Prerana and Tamil Nadu Rajeshwari displayed their prowess
Ghazipur
02 Sep 2026

VIDEO: छाता शुगर मिल धरनास्थल पर अनोखा प्रदर्शन, महिलाओं ने किया भजन-कीर्तन

Unique protest at Chhata Sugar Mill sit-in site
Mathura
02 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: फतेहाबाद के कंस मेले में फूहड़ डांस और डीजे पर रोक

Ban on vulgar dance and DJ at Fatehabad Kans Mela
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से पलटी दूसरी कार

Car overturns after collision with another car on Agra-Lucknow Expressway
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुसा, बड़ा हादसा टला

Out-of-control truck crashes into shop major accident averted
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: बाइकों की भिड़ंत में दो युवक घायल

Two youths injured in collision between motorcycles
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: बच्चों के विवाद में चले लाठी-डंडे, सात घायल

Sticks and clubs used in dispute involving children seven injured
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: पिस्टल के साथ पकड़ा नाबालिग, जांच में जुटी पुलिस

Minor caught with pistol police investigating
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: घर में घुसकर महिला से आपत्तिजनक हरकत का आरोप

Accusation of inappropriate behavior towards a woman after entering her home
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: बिजली चोरी में आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Case registered against eight for electricity theft
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: उपचार के दौरान घायल साध्वी की मौत

Injured Sadhvi dies during treatment
Agra
02 Sep 2026

VIDEO: नींद की झपकी आने से ट्रेलर 20 फीट गहरी खाई में पलटा, चालक-परिचालक घायल

Trailer overturns into 20 foot deep gorge after driver dozes off driver and conductor injured
Agra
02 Sep 2026

केंद्रीय मंत्री सुकांत के घर पहुंचे सीएम शुभेंदु, बच्चों को दिया आशीर्वाद

CM Suvendu Visits Union Minister Sukanta’s Home, Blesses Children
Kolkata
02 Sep 2026

कानपुर: जलभराव से घरों तक आ रहे मगरमच्छ और जहरीले सांप, खतरे में लोगों की जान

Waterlogging brings crocodiles and venomous snakes into homes
Kanpur
02 Sep 2026

दिल्ली में युवती ने सगे मौसा को उतारा मौत के घाट

Young woman kills her maternal uncle in Delhi
Delhi
02 Sep 2026

जालंधर के गुरुद्वारा साहिब के बाहर देर रात दातर लेकर दिखे 2 संदिग्ध, सेवादारों के चिल्लाने पर मौके से फरार;

Two suspicious individuals were spotted late at night outside a Gurudwara Sahib in Jalandhar, carrying an office bag.
Jalandhar
02 Sep 2026

जालंधर में व्यापारी की गाड़ी से 10 लाख कैश लूट ले गया चोर

Thief stole ₹10 lakh in cash from a businessman car in Jalandhar
Jalandhar
02 Sep 2026

दवा विक्रेताओं का बड़ा फैसला: मृत बैगा बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कल बालाघाट में आधे दिन की हड़ताल

Half-day strike in Balaghat on September 3 to seek justice for the deceased Baiga children.
Balaghat
02 Sep 2026

प्रशासन की अनदेखी से दम तोड़ रहे ऐतिहासिक कुएं, VIDEO

Historic wells are dying out due to administrative neglect
Chandauli
02 Sep 2026

मणिदेव चतुर्वेदी बोले- मेरी गिरफ्तारी का वारंट किसान नेता होना नहीं, ब्राह्मण होना है; VIDEO

Manidev Chaturvedi reason my arrest warrant not being farmer leader but being Brahmin
Chandauli
02 Sep 2026

VIDEO: मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट पर मरीज ने उठाए सवाल

Patient raises questions about medical college lab report.
Etah
02 Sep 2026

VIDEO: मेडिकल कॉलेज में बच्ची के अपहरण का प्रयास, मोबाइल लेकर भागा युवक

Attempt to kidnap a girl at the medical college; youth fled with a mobile phone.
Etah
02 Sep 2026

VIDEO: शिक्षक पति के दूसरी शिक्षिका से संबंध के आरोप पर स्कूल में हंगामा

Uproar at school over allegations of a teacher-husband's affair with another female teacher.
Mathura
02 Sep 2026

VIDEO: ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले की कमान संभालेंगे गिर्राज चौधरी

Girraj Chaudhary to take charge of the historic Bharat Milap Fair.
Mathura
02 Sep 2026

VIDEO: सम्मान निधि की आस में दफ्तरों के चक्कर काट रहे 20 हजार किसान

20,000 farmers making rounds of offices in hopes of the 'Samman Nidhi' payment.
Kasganj
02 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed