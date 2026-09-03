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पंचकूला में निगम कार्यालय के गेट पर सफाई कर्मियों का धरना
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल करीब एक महीने से जारी है। वीरवार सुबह बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी सेक्टर-14 स्थित नगर निगम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया।
सफाई कर्मचारियों ने सुबह करीब 10 बजे से नगर निगम कार्यालय के गेट के बाहर बैठकर अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय में किसी भी कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दिया। इसके चलते निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों का धरना जारी रहा।
सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इसी के चलते कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखते हुए वीरवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया।
करीब एक महीने से चल रही हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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