फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Road cleared near Palsara; vehicular movement resumes on the Morni-Raipur Rani route.

Panchkula News: पलसरा के पास रास्ता साफ, मोरनी-रायपुररानी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू

Tue, 15 Sep 2026 01:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Road cleared near Palsara; vehicular movement resumes on the Morni-Raipur Rani route.
15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त सफर से मिली निजात, दलदली मिट्टी के कारण वाहन चालकों को अब भी सावधानी की जरूरत
विज्ञापन

बारिश और भूस्खलन से बाधित मार्ग को लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी से साफ कराया।
संवाद न्यूज एजेंसी
मोरनी। एक बार फिर धूप खिलने के साथ ही मोरनी से रायपुररानी जाने वाले लोगों को राहत मिली है। बारिश और भूस्खलन से पलसरा के पास बाधित हुआ मार्ग लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीनों की लगातार मेहनत के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इससे लोगों को 15 से 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मार्ग पर अभी मिट्टी दलदली होने के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है।
रास्ता बंद होने से मोरनी क्षेत्र के लोगों को रायपुररानी पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा था। इससे उन्हें रोजाना 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा था। लंबे चक्कर के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक और शारीरिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही थी।
विज्ञापन


लोगों की परेशानी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने पलसरा के पास जेसीबी मशीनें लगाकर मार्ग से मलबा और मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। विभाग के कार्यकारी अभियंता आशीष चौहान ने मामले की निगरानी करते हुए मार्ग को जल्द साफ कर यातायात बहाल करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विभाग की टीम की लगातार मेहनत के बाद अब मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। मार्ग खुलने से रोजाना आने-जाने वाले स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें अनावश्यक रूप से लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।

हालांकि लोगों ने विभाग से मार्ग पर बची दलदली मिट्टी और क्षतिग्रस्त हिस्सों की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान दोबारा यातायात बाधित न हो, इसके लिए सड़क की स्थिति को पूरी तरह दुरुस्त किया जाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed