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हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता: पंचकूला-सोनीपत ने दिखाया दम, पानीपत ने भी दर्ज की जीत

Fri, 18 Sep 2026 10:08 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Fri, 18 Sep 2026 10:08 AM IST
सार

ताऊ देवी लाल स्टेडियम में सोनीपत ने दोनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। पहले मैच में सोनीपत ने केकेआर को 10 विकेट से हराया। इसके बाद फरीदाबाद के खिलाफ भी आक्रामक खेल जारी रखते हुए नौ विकेट से जीत दर्ज की।

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Haryana State-Level School Sports Competition Panchkula and Sonipat display prowess Panipat win
पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट - फोटो : संवाद

विस्तार
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हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में युवा क्रिकेटरों ने मैदान पर दमखम दिखाया। पंचकूला सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम, डी-मार्ट क्रिकेट अकादमी और अन्य मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में पंचकूला, सोनीपत और पानीपत की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। पंचकूला ने सिरसा और झज्जर को हराया, जबकि सोनीपत ने केकेआर और फरीदाबाद के खिलाफ क्रमश: 10 और नौ विकेट से जीत दर्ज की। पानीपत ने गुरुग्राम को सात विकेट से मात दी।
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पंचकूला ने दोनों मुकाबले जीते
मेजबान पंचकूला ने पहले मुकाबले में सिरसा को 79 रन से हराया। खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद झज्जर के खिलाफ पंचकूला ने और आक्रामक खेल दिखाया और बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर 10 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की।
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सोनीपत का बल्ला बोला
ताऊ देवी लाल स्टेडियम में सोनीपत ने दोनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। पहले मैच में सोनीपत ने केकेआर को 10 विकेट से हराया। इसके बाद फरीदाबाद के खिलाफ भी आक्रामक खेल जारी रखते हुए नौ विकेट से जीत दर्ज की। अंडर-17 वर्ग में हंसराज स्कूल, सेक्टर-6 में खेले गए मुकाबले में मेजबान सोनीपत ने कुरुक्षेत्र को छह रन से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
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पानीपत ने गुरुग्राम को सात विकेट से हराया
डी-मार्ट क्रिकेट अकादमी में अंडर-17 वर्ग के मुकाबले में पानीपत ने गुरुग्राम को सात विकेट से मात दी। पानीपत ने पहले गेंदबाजी में दबाव बनाया और फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की। हालांकि एक अन्य मुकाबले में रेवाड़ी ने पानीपत को चार रन से हराया।


कैथल की 120 रन से बड़ी जीत
ताऊ देवी लाल स्टेडियम में कैथल ने सिरसा को 120 रन से हराया। वहीं रोहतक ने कैथल को 46 रन से मात दी। डी-मार्ट क्रिकेट अकादमी में फतेहाबाद ने रोहतक को चार रन से हराया, जबकि रेवाड़ी ने कैथल को 34 रन से शिकस्त दी। हंसराज पब्लिक स्कूल में खेले गए मुकाबले में जिंद ने फरीदाबाद को हराया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अगले दौर में पहुंचने के लिए खिलाड़ियों के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला।

 
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