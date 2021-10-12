Panchkula News: हल्की बारिश में ही तालाब बना रेलवे स्टेशन मार्ग

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घंटों जमा रहता है पानी, राहगीरों और स्कूली बच्चों को हो रही परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीकालका। रेलवे स्टेशन मार्ग पर हल्की बारिश में ही जलभराव की समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है। नई सड़क बनने के बावजूद पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क पर घंटों पानी जमा रहने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लगातार जलभराव से सड़क के समय से पहले क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी पैदा हो गया है।रेलवे प्रशासन ने पिछले वर्ष रेलवे स्टेशन मार्ग पर नई सड़क का निर्माण कराया था। इससे लोगों को बेहतर आवागमन की उम्मीद जगी थी, लेकिन सड़क के साथ पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। इसका नतीजा यह है कि मामूली बारिश के बाद ही मुख्य मार्ग पर पानी भर जाता है और लंबे समय तक जमा रहता है।सड़क पर जलभराव के कारण पैदल राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को मजबूरन संकरे फुटपाथ का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, जब दोपहिया और चारपहिया वाहन पानी से भरी सड़क से गुजरते हैं। वाहनों के गुजरने पर गंदे पानी के छींटे राहगीरों और स्कूली बच्चों पर पड़ते हैं।रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले इस प्रमुख मार्ग की बदहाली को लेकर स्थानीय निवासियों और यात्रियों में रोष है। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।लोगों ने रेलवे प्रशासन से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते निकासी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो पूरे बरसात के मौसम में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं लगातार पानी जमा रहने से नई बनी सड़क के भी समय से पहले खराब होने की आशंका बनी हुई है।