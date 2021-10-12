Panchkula News: पिंजौर-नालागढ़ रोड पर कार-बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, बाइक सवार घायल

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घायल बाइक चालक सूरज को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचायासंवाद न्यूज एजेंसीपिंजौर। पिंजौर-नालागढ़ रोड पर मॉडल टाउन कॉलोनी के समीप गुरुवार को कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक सूरज घायल हो गया, जिसे पुलिस उपचार के लिए अस्पताल लेकर गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। कार चालक करणवीर सिंह ने बताया कि वह कार से पिंजौर की ओर जा रहे थे। फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय सामने से आ रही बाइक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। करणवीर सिंह के अनुसार बाइक तेज रफ्तार में आ रही थी।वहीं, बाइक चालक की पहचान रामनगर खोली निवासी सूरज के रूप में हुई है। बाइक पर टेंपरेरी नंबर लगा हुआ था। हादसे में सूरज को चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों की स्थिति का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।