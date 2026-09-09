Panchkula News: मोरनी की सड़कों पर जमा मलबे से बढ़ा हादसे का खतरा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
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मलबे से कई जगह सड़क हुई संकरी, तीखे मोड़ों पर बसों और बड़े वाहनों की आवाजाही मुश्किल
ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से संपर्क मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाने की मांग की
संवाद न्यूज एजेंसी
मोरनी। मोरनी गांव से बड़ीशेर, नीमवाला और टिक्कर ताल समेत क्षेत्र के विभिन्न संपर्क मार्गों पर पहाड़ियों से गिरा मलबा जमा होने से सड़कें संकरी हो गई हैं। इससे वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और तीखे मोड़ों पर हादसे का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर मलबा नहीं हटाए जाने से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।
लोगों के अनुसार, बारिश के दौरान पहाड़ियों से मलबा गिरकर कई स्थानों पर सड़क पर जमा हो जाता है। तीखे मोड़ों पर सड़क की चौड़ाई कम होने से सामने से आने वाले वाहनों को रास्ता देने में दिक्कत होती है। बड़े वाहनों और परिवहन विभाग की बसों को भी ऐसे स्थानों से निकलने में परेशानी हो रही है।
स्थानीय निवासी देवेंद्र सिंह, प्रीतम शर्मा, पवन कुमार और देव शर्मा ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के दौरान सड़कों पर मलबा गिरना आम समस्या है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की ओर से इसे समय पर नहीं हटाया जा रहा। उन्होंने कहा कि विभाग को मोरनी क्षेत्र की सभी लोकल सड़कों का निरीक्षण कर जमा मलबे को जल्द हटाना चाहिए।
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ग्रामीणों ने बताया कि विशेषकर मोड़ वाले स्थानों पर सड़क किनारे जमा मलबे के कारण सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। इससे आम वाहन चालकों के साथ स्कूल बसों और परिवहन विभाग की बसों के लिए भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने आशंका जताई कि समय रहते मलबा नहीं हटाया गया तो यह किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।
ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मोरनी-बड़ीशेर, मोरनी-नीमवाला, मोरनी-टिक्कर ताल सहित अन्य संपर्क मार्गों पर विशेष अभियान चलाकर मलबा हटाने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में सुरक्षित और सुचारू आवागमन सुनिश्चित हो सके।
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ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से संपर्क मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाने की मांग की
संवाद न्यूज एजेंसी
मोरनी। मोरनी गांव से बड़ीशेर, नीमवाला और टिक्कर ताल समेत क्षेत्र के विभिन्न संपर्क मार्गों पर पहाड़ियों से गिरा मलबा जमा होने से सड़कें संकरी हो गई हैं। इससे वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और तीखे मोड़ों पर हादसे का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर मलबा नहीं हटाए जाने से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।
लोगों के अनुसार, बारिश के दौरान पहाड़ियों से मलबा गिरकर कई स्थानों पर सड़क पर जमा हो जाता है। तीखे मोड़ों पर सड़क की चौड़ाई कम होने से सामने से आने वाले वाहनों को रास्ता देने में दिक्कत होती है। बड़े वाहनों और परिवहन विभाग की बसों को भी ऐसे स्थानों से निकलने में परेशानी हो रही है।
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स्थानीय निवासी देवेंद्र सिंह, प्रीतम शर्मा, पवन कुमार और देव शर्मा ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के दौरान सड़कों पर मलबा गिरना आम समस्या है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की ओर से इसे समय पर नहीं हटाया जा रहा। उन्होंने कहा कि विभाग को मोरनी क्षेत्र की सभी लोकल सड़कों का निरीक्षण कर जमा मलबे को जल्द हटाना चाहिए।
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ग्रामीणों ने बताया कि विशेषकर मोड़ वाले स्थानों पर सड़क किनारे जमा मलबे के कारण सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। इससे आम वाहन चालकों के साथ स्कूल बसों और परिवहन विभाग की बसों के लिए भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने आशंका जताई कि समय रहते मलबा नहीं हटाया गया तो यह किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।
ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मोरनी-बड़ीशेर, मोरनी-नीमवाला, मोरनी-टिक्कर ताल सहित अन्य संपर्क मार्गों पर विशेष अभियान चलाकर मलबा हटाने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में सुरक्षित और सुचारू आवागमन सुनिश्चित हो सके।