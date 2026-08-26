फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   continuous rainfall in Himachal Sukhna Choe flowing near Handia neighborhood of Kalka

हिमाचल में बरसात: सुखना-चो में अचानक आया तेज बहाव, जेसीबी समेत बाल-बाल बचे मजदूर; बड़ा हादसा टला

Wed, 26 Aug 2026 09:44 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, कालका
संवाद न्यूज एजेंसी, कालका Published by: Nivedita Updated Wed, 26 Aug 2026 09:44 AM IST
सार

हाल में हुई भारी बारिश और नदी के तेज बहाव से हंडिया मोहल्ले के पास पुल क्षतिग्रस्त होने के साथ आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद प्रशासन यहां राहत कार्य चला रहा है।

विज्ञापन
continuous rainfall in Himachal Sukhna Choe flowing near Handia neighborhood of Kalka
पानी में फंसी जेसीबी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल में लगातार बारिश से मंगलवार को कालका के हंडिया मोहल्ले के पास बहने वाली सुखना-चो (बरसाती नदी) में अचानक तेज बहाव आ गया। जलस्तर बढ़ने पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे मजदूर समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। 

विज्ञापन




नदी के बीच मौजूद जेसीबी को भी चालक ने समय रहते किनारे पहुंचा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय निवासी सितार चंद सहित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाल में हुई भारी बारिश और नदी के तेज बहाव से हंडिया मोहल्ले के पास पुल क्षतिग्रस्त होने के साथ आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद प्रशासन यहां राहत कार्य चला रहा है।
विज्ञापन


मंगलवार को हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद सुखना-चो का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते पानी का बहाव तेज हो गया। उस समय कुछ मजदूर नदी के आसपास राहत कार्य में जुटे थे। पानी बढ़ता देख काम रोककर सभी सुरक्षित स्थान पर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी दौरान नदी के बीच मौजूद जेसीबी भी तेज बहाव की चपेट में आने से बच गई। स्थिति को भांपते हुए चालक ने मशीन को नदी किनारे पहुंचा दिया। प्रशासन की ओर से यहां राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed