Panchkula News: निजी भूमि से खैर के आठ पेड़ चोरी होने पर मामला दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीपिंजौर। गांव वासुदेवपुरा में निजी भूमि से खैर के आठ पेड़ काटकर चोरी करने का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम को निरीक्षण के दौरान मौके पर आठ पेड़ कटे मिले। वन राजिक अधिकारी की शिकायत पर पिंजौर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।वन राजिक अधिकारी ने शिकायत में बताया कि गांव वासुदेवपुरा निवासी जेठू राम व अन्य की निजी भूमि से अज्ञात चोरों ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काट लिए। शिकायत मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर खैर के आठ पेड़ अवैध रूप से कटे हुए पाए गए।वन राजिक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पिंजौर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पेड़ काटने वालों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।