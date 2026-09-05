Panchkula News: पालतू कुत्ते ने सात वर्षीय बच्चे को काटा

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संवाद न्यूज एजेंसीपिंजौर। विश्वकर्मा कॉलोनी में शुक्रवार सुबह घर के बाहर गेट के पास खड़े सात वर्षीय बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे की पीठ पर काट लिया, जिससे वह घायल हो गया। बच्चे की पहचान मोहम्मद सेहरान के रूप में हुई है। चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह बच्चे को कुत्ते से बचाया। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए कालका अस्पताल लेकर गए।बच्चे के पिता मोहम्मद गुलफाम ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनका बेटा घर के बाहर गेट के पास खड़ा था। इसी दौरान अचानक एक कुत्ता वहां पहुंचा और बच्चे पर झपट पड़ा। कुत्ते ने उसकी पीठ पर काट लिया। बच्चे के शोर मचाने पर परिवार के लोग तुरंत बाहर आए और उसे कुत्ते से बचाया।पालतू कुत्ता होने की बातपरिजनों के अनुसार जिस कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया, वह किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता बताया जा रहा है। घटना के बाद बच्चे को कालका अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले से लावारिस कुत्तों की समस्या है। इसके अलावा कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को भी खुले में छोड़ देते हैं। इससे गलियों में आने-जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। लोगों ने मांग की है कि खुले में घूमने वाले कुत्तों के मालिकों पर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।