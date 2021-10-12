Panchkula News: सेक्टर-20 में घर-घर कूड़ा उठाने की नई व्यवस्था, घर नंबर से तय होगा गाड़ी का समय

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चार्ट का शीर्षक ‘अपना घर नंबर जानो, अपनी गाड़ी और समय समझो’ रखा गया है। निगम के अनुसार, तय समय होने से लोग गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके समय पर गाड़ी में डाल सकेंगे। निगम ने सभी सोसाइटी प्रधानों से अपने-अपने ग्रुप हाउसिंग में चार्ट लगवाने की अपील की है, ताकि हर परिवार तक इसकी जानकारी पहुंच सके।111 ग्रुप हाउसिंग को तीन बड़े हिस्सों में बांटा- पहले हिस्से में जीएच 1 से लेकर जीएच 30 तक की सोसाइटियां आती हैं। यह नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है। यहां दोपहर 12:30 बजे से 1:20 बजे तक कूड़ा उठाया जाएगा। यह गाड़ी नेशनल हाईवे से सेक्टर-23 की तरफ से प्रवेश करेगी और पूरे ब्लॉक को कवर करते हुए आगे निकलेगी। इस रूट पर मदद के लिए पंकज को लगाया गया है।- दूसरे हिस्से में जीएच 31 से लेकर जीएच 70 तक की सोसाइटियां शामिल हैं। इसे नीले रंग से दिखाया गया है। इसका समय दोपहर 1:30 बजे से 2:50 बजे तक रखा गया है। इस रूट पर सुंदर मददगार के रूप में मौजूद रहेंगे।- तीसरे हिस्से में जीएच 71 से लेकर जीएच 111 तक की सोसाइटियां आती हैं, जो सेक्टर 20/21 रोड पर खत्म होती हैं। इसे केसरिया रंग से दर्शाया गया है। इसका समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:15 बजे तक तय किया गया है। इस पर वकील मदद के लिए रहेंगे।सेक्टर-20 कूड़ा कलेक्शन का पूरा समयतीनों ही रूट के लिए गाड़ी नंबर एक ही है - पीबी65वी6541। इससे लोगों में गाड़ी को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा।रूट 1 - हरा निशान - जीएच 1 से 30: समय 12:30 से 1:20 दोपहर - मददगार पंकज - गाड़ी नंबर पीबी65वी6541रूट 2 - नीला निशान - जीएच 31 से 70: समय 1:30 से 2:50 दोपहर - मददगार सुंदर - गाड़ी नंबर पीबी65वी6541रूट 3 - केसरिया निशान - जीएच 71 से 111: समय 3:00 से 4:15 शाम - मददगार वकील - गाड़ी नंबर पीबी65वी6541शिकायत करनी हो तो इनसे संपर्क करेंपहला स्तर - इलाके की देखरेख करने वाले सुपरवाइजर विकास और उनकी सहयोगी रोजीदूसरा स्तर - सफाई जांच अधिकारी हितेश और मुख्य देखरेख अधिकारी भारततीसरा स्तर - अगर किसी स्तर पर बात न हो पाए तो सीधे मुख्य सफाई निरीक्षक अनिल नैन से संपर्क करें। निगम अधिकारियों ने बताया कि हर शिकायत का उसी दिन समाधान करने की कोशिश की जाएगी।कोटसोसाइटियों में रह रहे लोगों को गार्बेज कलेक्शन की सुविधा पहुंचने के लिए एक मॉडल चार्ट बनाया गया और यह सोसाइटियाें में 70 फीसदी सफल रहा है। बीच में कर्मियों की हड़ताल के कारण कुछ परेशानी हुई लेकिन सुविधा फिर से शुरू हो रही है। - राकेश गोयल, पार्षद, नगर निगम वार्ड 14