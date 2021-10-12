Panchkula News: सूरजपुर की कौशल्या कॉलोनी में संदिग्ध बुखार से दो युवाओं की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। विभाग का कहना है कि दोनों मौतें संदिग्ध बुखार से हुई हैं। दोनों मामलों में संबंधित अस्पतालों से मेडिकल रिकॉर्ड लिया जाएगा और उसके बाद ही जांच के बाद सही कारण पता चल पाएगा।स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार सूरजपुर में डेंगू के 5 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। जिले में कुल 12 डेंगू के मामलों में सबसे ज्यादा केस सूरजपुर से हैं, इसलिए यह इलाका इस बार नया हॉटस्पॉट बन गया है। हालांकि कॉलोनी के लोगों का कहना कुछ और ही है। लोगों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग घर-घर जाकर सही तरीके से जांच करे तो कॉलोनी में 25 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव मिल सकते हैं। कई घरों में लोग बुखार से पीड़ित हैं और निजी तौर पर इलाज करा रहे हैं।जिला में डेंगू-मलेरिया की स्थितिडेंगू के 12 मरीजों में सबसे ज्यादा 5 केस सूरजपुर से हैं, जो इस बार नया हॉटस्पॉट बन रहा है। इसके अलावा कालका से 2, अर्बन पंचकूला से 2, रायपुररानी, मोरनी और पिंजौर से एक-एक केस मिला है। मलेरिया के 8 मामलों में 6 केस अकेले ओल्ड पंचकूला से हैं, जबकि पिंजौर और अर्बन पंचकूला से एक-एक केस रिपोर्ट हुआ है।बचाव के इंतजाम नहीं, पानी भरास्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाके में डेंगू-मलेरिया से बचाव के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और मच्छर पनप रहे हैं। दवा का छिड़काव और फॉगिंग नियमित रूप से नहीं हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आईडीएसपी की टीमें इलाके में दौरा कर रही हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं। नगर निगम को फॉगिंग का शेड्यूल भी दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने घर और आसपास पानी जमा न होने दें और बुखार आने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं।कोटसूरजपुर में दो लोगों की बुखार से मौत के मामले सामने आए हैं। पीजीआई और संबंधित अस्पतालों से दोनों की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही डेंगू बुखार की पुष्टि हो सकेगी। सूरजपुर में टीमें लगातार जांच कर रही हैं। इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है। -सोनू अरोड़ा, आईडीएसपी इंचार्ज, स्वास्थ्य विभाग, पंचकूला