Panchkula News: आग की चपेट में आई बुजुर्ग महिला की पीजीआई में मौत

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पुलिस के अनुसार, शांति देवी का पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के साथ विवाद चल रहा था। शनिवार रात करीब 10:30 बजे उनका बेटा घर में सो रहा था। आरोप है कि महिला ने बाहर से घर की कुंडी लगाई और पड़ोसियों के घर के मीटर के पास पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इसी दौरान वह खुद आग की चपेट में आकर झुलस गईं। सूचना पर आसपास के लोगों ने डायल-112 को जानकारी दी और महिला को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।चंडीमंदिर थाना प्रभारी रामपाल सिंह ने बताया कि महिला की पीजीआई में मौत हो गई। पुलिस आसपास के लोगों और महिला के बेटे के बयान दर्ज कर रही है। जांच के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।