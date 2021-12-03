Palwal News: कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष बने शेखर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेेंसी
हथीन। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग कर्मचारी यूनियन हथीन ब्लॉक का चुनाव संपन्न हो गया। इसमें शेखर रावत को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। वहीं, तारा चंद तंवर को उपप्रधान, गुलाब सोरोत को सचिव और हरिचंद महाबली को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा असलम को उप महासचिव, मुकेश बडगुजर को सह सचिव और सत्तार खान को सलाहकार चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान यूनियन के राज्य प्रधान देवी सिंह सेजवार, जिला प्रधान कृष्ण कुमार और सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान प्रेम सहरावत मौजूद रहे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने की बात कही। चुनाव के बाद कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया।
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हथीन। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग कर्मचारी यूनियन हथीन ब्लॉक का चुनाव संपन्न हो गया। इसमें शेखर रावत को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। वहीं, तारा चंद तंवर को उपप्रधान, गुलाब सोरोत को सचिव और हरिचंद महाबली को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा असलम को उप महासचिव, मुकेश बडगुजर को सह सचिव और सत्तार खान को सलाहकार चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान यूनियन के राज्य प्रधान देवी सिंह सेजवार, जिला प्रधान कृष्ण कुमार और सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान प्रेम सहरावत मौजूद रहे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने की बात कही। चुनाव के बाद कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया।