Palwal News: मकान का ताला तोड़कर की चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:18 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:18 PM IST
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रबपूरा।
रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के तिरथली गांव में मकान का ताला तोड़कर चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मकान मालिक यूनुस ने पुलिस तहरीर दी की वह मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सोमवार को वह गांव से बाहर गए थे। मंगलवार को वापस लौटने पर उन्हें मकान का ताला टूटा मिला। घर के अंदर जाने पर देखा कि अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित के अनुसार, चोर घर से सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल अपराधियों की तलाश की जा रही है।
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रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के तिरथली गांव में मकान का ताला तोड़कर चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मकान मालिक यूनुस ने पुलिस तहरीर दी की वह मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सोमवार को वह गांव से बाहर गए थे। मंगलवार को वापस लौटने पर उन्हें मकान का ताला टूटा मिला। घर के अंदर जाने पर देखा कि अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित के अनुसार, चोर घर से सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल अपराधियों की तलाश की जा रही है।