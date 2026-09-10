Palwal News: जायसा और सकुनत हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस

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पुनहाना। जिले में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को किए गए निरीक्षण के दौरान जमालगढ़ रोड स्थित जायसा अस्पताल और पुन्हाना स्थित सकुनत हॉस्पिटल में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से दोनों अस्पताल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।जायसा अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल खुला मिला, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर अथवा अन्य स्टाफ मौजूद नहीं था। निरीक्षण के समय केवल एक महिला अपने बच्चे के साथ मिली। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अस्पताल में काम करते हुए अभी महज दो दिन हुए हैं। विभाग के अनुसार इससे पहले किए गए निरीक्षण में भी अस्पताल बंद मिला था और मौके पर डॉक्टर अथवा स्टाफ उपलब्ध नहीं था। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि अस्पताल की ओर से पूर्व माह में 54 बच्चों के जन्म पंजीकरण किए जाने की जानकारी मिली, जबकि निरीक्षण के दौरान अस्पताल बंद पाया गया।वहीं, सकुनत हॉस्पिटल पुन्हाना के निरीक्षण में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए आवश्यक व्यवस्था एवं सामग्री उपलब्ध नहीं मिली। अस्पताल में ऑटोक्लेव मशीन भी नहीं मिली। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान उपलब्ध दवाइयों के बिल अस्पताल के नाम पर पाए गए, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार अस्पताल का वैध पंजीकरण उपलब्ध नहीं था।दोनों अस्पताल संचालकों को नोटिस प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर स्पष्ट एवं संतोषजनक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।