Palwal News: कार की टक्कर से स्कूटी सवार घायल

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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच-9 हाईवे पर एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने ट्यूशन पढ़ने जा रहे स्कूटी सवार छात्र को टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गाजियाबाद के क्रासिंग रिपब्लिक निवासी संजीव शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत दी कि उनका 14 वर्षीय पुत्र ओम भारद्वाज 28 अगस्त को अपनी स्कूटी से विजयनगर से कौशाम्बी ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। जब वह एनएच-9 हाईवे पर बने फुट ओवरब्रिज के पास सेक्टर-62 क्षेत्र में पहुँचा, तो पीछे से आ रही एक मारुति अर्टिगा कार चालक ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की तलाश की जा रही है।