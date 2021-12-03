Palwal News: ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चालक की मौत

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हथीन।

नांगल जाट-सेवली मार्ग पर पशु चारा लेने जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव घुड़ावली निवासी उस्मान के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। बहीन थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार के अनुसार घुड़ावली निवासी उस्मान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर नांगल जाट से सेवली की ओर पशु चारा लेने जा रहा था। इसी दौरान नांगल जाट-सेवली मार्ग पर अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना गंभीर था कि ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक उस्मान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर एएसआई सुखवीर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच की। जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।