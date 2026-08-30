Palwal News: दरगाह खोड़ कॉलोनी का रास्ता 15 साल से बदहाल

Palwal News: दरगाह खोड़ कॉलोनी का रास्ता 15 साल से बदहाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:56 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:56 AM IST
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शिकायतों के बाद भी नहीं हुआ समाधान
संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। ग्राम पंचायत लुहिंगा कला की दरगाह खोड़ कॉलोनी के लोग पिछले 15 वर्षों से बदहाल रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनी का मुख्य रास्ता बरसात के दिनों में कीचड़ से सन जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को आवागमन में समस्या होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार पंचायत के सरपंच से शिकायत की गई, लेकिन आज तक रास्ते का निर्माण नहीं कराया गया।
कीचड़ और जलभराव के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार रास्ते से गुजरते समय बच्चों के कपड़े और जूते कीचड़ से खराब हो जाते हैं। कई बार पैर फिसलने से महिलाएं और बुजुर्ग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। रात के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। अंधेरे में रास्ते पर जलभराव और गड्ढों का पता नहीं चलने से हादसे का खतरा बना रहता है।
ग्रामीण हसन फौजी, शोएब खान, हारिस खान, मुन्ना, मोहिन, रफीक, शहबाज, वकील, मुबारिक, आमिर खान, दिलदार और हासिम खान ने अस्थायी रूप से रास्ते को ठीक कराने के बजाय पक्का निर्माण कराया जाना जरूरी बताया।
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कोट
सरपंच को रास्ते से पानी निकालने के साथ-साथ रास्ते को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। बरसात के मौसम के बाद रास्ते में रोड़े आदि डलवाकर रास्ते को दुरुस्त कराया जायेगा। -कपिल सिंगला, खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी, पुन्हाना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। ग्राम पंचायत लुहिंगा कला की दरगाह खोड़ कॉलोनी के लोग पिछले 15 वर्षों से बदहाल रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनी का मुख्य रास्ता बरसात के दिनों में कीचड़ से सन जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को आवागमन में समस्या होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार पंचायत के सरपंच से शिकायत की गई, लेकिन आज तक रास्ते का निर्माण नहीं कराया गया।
कीचड़ और जलभराव के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार रास्ते से गुजरते समय बच्चों के कपड़े और जूते कीचड़ से खराब हो जाते हैं। कई बार पैर फिसलने से महिलाएं और बुजुर्ग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। रात के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। अंधेरे में रास्ते पर जलभराव और गड्ढों का पता नहीं चलने से हादसे का खतरा बना रहता है।
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ग्रामीण हसन फौजी, शोएब खान, हारिस खान, मुन्ना, मोहिन, रफीक, शहबाज, वकील, मुबारिक, आमिर खान, दिलदार और हासिम खान ने अस्थायी रूप से रास्ते को ठीक कराने के बजाय पक्का निर्माण कराया जाना जरूरी बताया।
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सरपंच को रास्ते से पानी निकालने के साथ-साथ रास्ते को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। बरसात के मौसम के बाद रास्ते में रोड़े आदि डलवाकर रास्ते को दुरुस्त कराया जायेगा। -कपिल सिंगला, खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी, पुन्हाना