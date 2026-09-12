Palwal News: बारिश से गर्मी से राहत, किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:33 PM IST
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सरसों की बिजाई के लिए मुफीद मानी जा रही बारिश, धान की फसल को भी मिलेगा फायदा
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। कई दिनों से उमस और तेज गर्मी से परेशान लोगों को शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने बड़ी राहत दी। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बाद में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, बारिश को किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जा रहा है।
बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के कारण सरसों की बिजाई के लिए जमीन तैयार होने में मदद मिलेगी। किसानों का कहना है कि सरसों की समय पर बिजाई के लिए खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। ऐसे में यह बारिश आगामी फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर सकती है। वहीं जिन क्षेत्रों में धान की फसल खेतों में खड़ी है, वहां भी बारिश से किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है।
निचले इलाकों में जमा हुआ पानी
हालांकि, बारिश ने शहर और कस्बों की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी। निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कत हुई। दुकानों के सामने जलभराव होने से व्यापारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी।
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कोट
यह बारिश सरसों व गेहूं के लिए अच्छी है। जो धन पक रहा है, उसमें भी फायदा करेगी। अभी बादल छाए हुए हैं रात को भी बारिश होने की संभावना है। - डॉ. अजीत सिंह, एसडीओ, कृषि विभाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। कई दिनों से उमस और तेज गर्मी से परेशान लोगों को शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने बड़ी राहत दी। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बाद में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, बारिश को किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जा रहा है।
बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के कारण सरसों की बिजाई के लिए जमीन तैयार होने में मदद मिलेगी। किसानों का कहना है कि सरसों की समय पर बिजाई के लिए खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। ऐसे में यह बारिश आगामी फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर सकती है। वहीं जिन क्षेत्रों में धान की फसल खेतों में खड़ी है, वहां भी बारिश से किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है।
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निचले इलाकों में जमा हुआ पानी
हालांकि, बारिश ने शहर और कस्बों की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी। निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कत हुई। दुकानों के सामने जलभराव होने से व्यापारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी।
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कोट
यह बारिश सरसों व गेहूं के लिए अच्छी है। जो धन पक रहा है, उसमें भी फायदा करेगी। अभी बादल छाए हुए हैं रात को भी बारिश होने की संभावना है। - डॉ. अजीत सिंह, एसडीओ, कृषि विभाग