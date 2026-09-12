फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Preparations underway to ban the sale of meat in the open

Palwal News: खुले में मीट बिक्री पर रोक की तैयारी, बदलेगी व्यवस्था

Sat, 12 Sep 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Preparations underway to ban the sale of meat in the open
निर्माणाधीन आधुनिक मीट मार्केट का नगर परिषद के चेयरमैन ने किया निरीक्षण
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

पलवल। शहर में अलग-अलग स्थानों पर खुले में होने वाली मीट बिक्री से जुड़ी गंदगी की समस्या को खत्म करने की तैयारी नगर परिषद ने शुरू कर दी है। इसके लिए निर्माणाधीन आधुनिक मीट मार्केट को जल्द व्यवस्थित रूप देने पर जोर दिया जा रहा है। नगर परिषद चेयरमैन डॉ. यशपाल ने पार्षद अनिल गोसाईं और पार्षद हरजीत सिंह बॉबी के साथ मार्केट का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया।

शहर में खुले स्थानों पर मांस की बिक्री के दौरान सफाई, दुर्गंध और कचरा निस्तारण को लेकर परेशानी रहती है। मांस की बिक्री के बाद निकलने वाले अवशेषों के उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने पर आसपास के क्षेत्र में गंदगी की स्थिति बनती है। इससे राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। नगर परिषद का कहना है कि आधुनिक मीट मार्केट तैयार होने के बाद ऐसी गतिविधियों को निर्धारित स्थान पर लाया जाएगा।
विज्ञापन

निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर

चेयरमैन ने कहा कि मार्केट का निर्माण पूरा होने के बाद शहर में खुले में मीट बिक्री पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। मांस विक्रेताओं को निर्धारित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कारोबार के साथ स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर तरीके से बनाए रखी जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से सुविधाओं तथा आगामी संचालन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और काम को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मार्केट शुरू होने से पहले सफाई, कचरा निस्तारण और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। डॉ. यशपाल ने कहा कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था सुधारने पर नगर परिषद लगातार काम कर रही है। आधुनिक मीट मार्केट इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed