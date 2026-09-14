Palwal News: संतों ने सुनाई श्रीमद्भागवत कथा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:58 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:58 PM IST
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नोएडा (नाेएडा)। सेक्टर-116 में आरडब्लयूए की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन वृंदावन से पहुंचे संतों ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं के साथ भक्ति, धर्म और कर्म के महत्व से जुड़े प्रसंग सुनाए। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म और सद्कर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। आयोजन में महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी रही। वहीं, सेक्टर-19 के सनातन धर्म मंदिर में भी श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सेक्टर-20 स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी शिव कुमार पांडे ने बताया कि कथा का आयोजन सात दिनों तक होगा। प्रसाद का भी वितरण होगा।
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