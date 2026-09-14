Palwal News: जिला अस्पताल में हुई नालियों की सफाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:29 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:29 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के पनपने की आशंका के बीच नालियों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। रविवार को अस्पताल परिसर की नालियों से तीन ट्रॉली मलबा निकलवाया गया। नालियों में लंबे समय से गंदगी जमा होने के कारण बारिश के दौरान जलभराव की समस्या भी बनी हुई थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि अस्पताल को सेक्टर-39 की नई बिल्डिंग में स्थानांतरित किए जाने के बाद से नालियों की नियमित सफाई नहीं हो पाई थी। बाहरी लोगों ने नालियों में पॉलीथिन, बिस्किट के पैकेट और खाद्य पदार्थों का कूड़ा भी डाल दिया था। उन्होंने बताया कि सफाई की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी गई है। नालियों पर लगी लोहे की जालियों को चोरी से बचाने के लिए वेल्डिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं।
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