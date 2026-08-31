Palwal News: मिस यूनिवर्स इंडिया काजिया सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:47 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:47 PM IST
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नोएडा (संवाद)। इस साल की मिस यूनिवर्स इंडिया काजिया लिज मेजो से सोमवार को सेक्टर-126 में आयोजित मूनलाइट मीट अप कार्यक्रम में सेक्टर-105 के आरडब्लयू अध्यक्ष दिव्य कृष्णत्रेय ने मुलाकात की। उन्होंने उन्हें बधाई दी साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने के लिए भी शुभकामनाएं दी। दिव्य कृष्णात्रेय ने कहा कि काजिया ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धि से देश का गौरव बढ़ा है। कार्यक्रम में मूनलाइट इंफ्रा के संरक्षक मनु चौहान, उद्योगपति मनमोहन शर्मा, उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पीयूष द्विवेदी, समाजसेवी कपिल चौहान और अशोक चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे।
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