Palwal News: बेटी की ससुराल में बंधक बनाकर पीटा

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हथीन। थाना क्षेत्र के गांव दुरेंची में बेटी की ससुराल पहुंचे माता-पिता और अन्य परिजनों को घर में बंधक बनाकर पीटने का आरोप है। पीड़ितों का कहना है कि शोर सुनकर छत से होते हुए आए पड़ोसियों के हस्तक्षेप के बाद उनकी जान बची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया और महिला की शिकायत पर पति समेत 15 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी नरेश कुमार के अनुसार, नूंह के राहड़ी गांव निवासी तौफीना की शादी दो साल पहले सद्दाम से हुई थी। शादी के बाद से ही उसके साथ मारपीट की जाती थी। नाै सितंबर को भी पति ने उसे पीटा था। संवाद