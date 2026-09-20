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Palwal News: दो दशक से कच्चे संपर्क मार्ग से आवागमन मजबूरी

Sun, 20 Sep 2026 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:00 AM IST
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Forced to commute via an unpaved access road.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नगीना। नगीना विकासखंड के गांव बलैई में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। लोक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क से शौकत के घर तक जाने वाला संपर्क मार्ग दो दशक से अधिक समय से कच्चा पड़ा है। ग्रामीण लंबे समय से रास्ते को पक्का कराने और नाली निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला है।

बारिश के दौरान उचित जलनिकासी नहीं होने से रास्ते पर कीचड़ और जलभराव हो जाता है। जगह-जगह बने गहरे गड्ढों और फिसलन के कारण दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ती है।
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ब्लॉक पार्षद जुनैद खान ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से संत कबीर कुटीर में मुलाकात कर लिखित मांगपत्र भी सौंपा था। इसके बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सरपंच इरफान ने बताया कि पंचायत के पास फिलहाल इस कार्य के लिए पर्याप्त बजट नहीं है।
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ग्रामीण अली मोहम्मद, नियाज और साहिल अख्तर ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर एस्टीमेट तैयार कराने और रास्ते को पक्का कराने की मांग की। उनका कहना है कि नाली निर्माण होने से जलभराव की समस्या का भी स्थायी समाधान होगा। बीडीपीओ विशाल आजाद ने जल्द स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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