Palwal News: सफाई नहीं होने से पेयजल आपूर्ति बाधित, सांपों ने टैंक में डाला डेरा

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संवाद न्यूज एजेंसीपुन्हाना। शहर के वार्ड नंबर-10 में लंबे समय से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। करीब एक माह पहले विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पेयजल टैंक का मुआयना भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इससे लोगों में विभाग के प्रति रोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि टैंक में सांपों ने भी डेरा डाल रखा है।स्थानीय लोगों के अनुसार वार्ड में बने पेयजल टैंक में गंदगी जमा है। लंबे समय से पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है। गर्मी और उमस के बीच पेयजल की समस्या ने लोगों की दिक्कत और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद करीब एक माह पहले विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टैंक तथा पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया था साथ ही एक दो दिन में पेयजल आपूर्ति का आश्वासन भी दिया। उस समय लोगों को जल्द समस्या दूर होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी न तो अधिकारियों ने टैंक की सफाई कराई और ना ही पानी की आपूर्ति सुचारू हो सकी।पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण वार्ड के लोगों को मजबूरी में निजी टैंकरों और अन्य माध्यमों से पानी खरीदना पड़ रहा है। इससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सरकार की ओर से घरों तक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है तो उन्हें अपनी जेब से पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद कार्रवाई नहीं होना गंभीर लापरवाही है।वार्ड में काफी समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। करीब एक माह पहले अधिकारी टैंक का निरीक्षण करके गए थे। उस समय जल्द व्यवस्था ठीक कराने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक समस्या दूर नहीं हुई।पानी के टैंक में गंदगी जमा होने की शिकायत लगातार की जा रही है। इसके बावजूद टैंक की सफाई नहीं कराई गई। लोगों को मजबूरी में बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। विभाग को लोगों की परेशानी को गंभीरता से लेनी चाहिए।पेयजल लोगों की बुनियादी जरूरत है, लेकिन वार्ड नंबर 10 के लोग लंबे समय से इसके लिए परेशान हैं। शिकायत के बाद अधिकारी मौके पर आए और स्थिति देखी, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा निरीक्षण करना चाहिए।गंदे टैंक और बाधित पेयजल आपूर्ति के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। घरों में पीने के पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। विभाग से मांग है कि टैंक की सफाई कराने के साथ नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।वार्ड में पानी की समस्या का कारण क्या है, इसके बारे में पता कराया जाएगा। जल्द ही विभाग की टीम को भेजकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।