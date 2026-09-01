Palwal News: निर्माण सामग्री को लेकर झगड़ा

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हथीन। उटावड थाना अंतर्गत गांव चिल्ली में निर्माण सामग्री के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें कई लोगों को चोटें आईं। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी दिनेश यादव ने बताया कि चिल्ली निवासी सलीम ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह पत्नी के साथ घर के बाहर बनाए गए रैंप से निर्माण सामग्री उठा रहा था। इसी दौरान पड़ोसी खुर्शीद के साथ उसका विवाद हो गया। उसका आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ एवं उसकी बेटियों के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए। आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकियां देकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

संवाद न्यूज एजेंसी