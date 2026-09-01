Palwal News: संदिग्ध बीमारी से गाय-बछड़े की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:05 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:05 PM IST
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पशुओं के शरीर पर फुंसियां और गले में सूजन के बाद बिगड़ रही हालत
सद्दाम हुसैन
पिनगवां। बुबलेहड़ी गांव में पशुओं में फैल रही संदिग्ध बीमारी से गोपालकों की चिंता बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में बीमारी के चलते गाय और बछड़े की मौत हो गई है, जबकि करीब दर्जनभर गायों में भी इसी तरह के लक्षण बताए जा रहे हैं। पशुओं के शरीर पर फुंसियां निकलने, गले में सूजन आने और खाना छोड़ने के बाद उनकी हालत बिगड़ने की शिकायत आ रही है।
ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग से गांव में टीम भेजकर जांच और उपचार कराने की मांग की है।गोपालक हाकम खान, कासिम खान, आस मोहम्मद, बिलाल, जुम्मा और साहिल खान आदि का आरोप है कि वे पशुओं की दवा के लिए सरकारी पशु अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिलते। सरकारी दवाएं भी उपलब्ध नहीं होतीं। मजबूरी में उन्हें निजी डॉक्टरों से उपचार और दवाएं लेनी पड़ती हैं।
कोट
बुबलेहड़ी गांव में पशुओं के बीमार होने का मामला मेरे संज्ञान में अब आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत क्षेत्रीय पशु चिकित्सा टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। -डॉ. वीरेंद्र सहरावत, डिप्टी डायरेक्टर
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सद्दाम हुसैन
पिनगवां। बुबलेहड़ी गांव में पशुओं में फैल रही संदिग्ध बीमारी से गोपालकों की चिंता बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में बीमारी के चलते गाय और बछड़े की मौत हो गई है, जबकि करीब दर्जनभर गायों में भी इसी तरह के लक्षण बताए जा रहे हैं। पशुओं के शरीर पर फुंसियां निकलने, गले में सूजन आने और खाना छोड़ने के बाद उनकी हालत बिगड़ने की शिकायत आ रही है।
ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग से गांव में टीम भेजकर जांच और उपचार कराने की मांग की है।गोपालक हाकम खान, कासिम खान, आस मोहम्मद, बिलाल, जुम्मा और साहिल खान आदि का आरोप है कि वे पशुओं की दवा के लिए सरकारी पशु अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिलते। सरकारी दवाएं भी उपलब्ध नहीं होतीं। मजबूरी में उन्हें निजी डॉक्टरों से उपचार और दवाएं लेनी पड़ती हैं।
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बुबलेहड़ी गांव में पशुओं के बीमार होने का मामला मेरे संज्ञान में अब आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत क्षेत्रीय पशु चिकित्सा टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। -डॉ. वीरेंद्र सहरावत, डिप्टी डायरेक्टर
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