Palwal News: स्कॉर्पियो की टक्कर से दंपती घायल

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नूंह। मछरौली गांव के पास काले रंग की स्कॉर्पियो की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव गोलपुरी निवासी हसन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 अक्तूबर को वह पत्नी सुबीना के साथ नूंह से गांव लौट रहे थे। तभी गलत दिशा से आई स्कॉर्पियो ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। दोनों का सोहना के एपेक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। जांच अधिकारी एएसआई यूसुफ मामले की जांच कर रहे हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी