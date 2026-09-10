Palwal News: कार से तमंचा और दो कारतूस बरामद

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पलवल।

सीआईए स्टाफ पलवल ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान पृथला गांव निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना गदपुरी में शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सीआईए स्टाफ पलवल प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह के अनुसार, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार की अगुवाई में टीम गदपुरी टोल के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि रोहित रेलवे लाइन के नीचे पृथला स्थित सर्विस रोड़ पर अपनी आई-20 कार के पास खड़ा है और उसके पास अवैध हथियार है। पुलिस टीम ने बताए स्थान पर दबिश देकर आरोपी को काबू कर लिया।